- In cadrul unei intalniri la resedinta de stat Diaoyutai din Beijing, unde liderii chinezi ii primesc in mod traditional pe oaspetii straini de rang inalt, Xi Jinping i-a spus cofondatorului si filantropului Microsoft ca este foarte fericit sa il vada dupa trei ani si l-a descris pe Gates ca fiind primul…

- Magnatul american Elon Musk face o vizita oficiala in China, a doua piața ca importanța pentru mașinile Tesla, dupa cea din Statele Unite. Semn al importanței vizitei, antreprenorul a fost primit chiar de ministrul de Externe al țarii.

- Ministrul chinez de externe Qin Gang a declarat luni ca este imperios necesar sa se stabilizeze relatiile sino-americane dupa ce o serie de "cuvinte si fapte eronate" au degradat si tensionat din nou legaturile bilaterale relateaza Reuters.Ministrul Qin Gang s-a intalnit la Beijing cu ambasadorul…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez va merge in China saptamana viitoare, in urma unei invitatii oficiale din partea presedintelui Xi Jinping, in conditiile in care Beijing incearca sa se promoveze ca un mediator in razboiul din Ucraina, relateaza Reuters, citat de news.ro.Invitatia adresata premierului…