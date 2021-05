Bill Gates divorțează de soția sa, Melinda, după 27 de ani de căsnicie Bill Gates și Melinda Gates au anunțat, luni, printr-un comunicat comun de presa ca au decis sa puna capat casniciei lor.

&"Dupa o îndelunga considerare și multa munca pentru relația noastra, am luat decizia de a pune capat casniciei noastre. În ultimii 27 de ani am crescut trei copii incredibili si am construit o fundatie ce functioneaza în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor sa duca o viata sanatoasa si productiva&", au anunțat cei doi pe Facebook și Twitter.











&"Nu mai credem ca putem crește împreuna în relația de cuplu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

