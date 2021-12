Stiri pe aceeasi tema

- Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala a explicat pentru News.ro noul context in care e afla Romania din punct de vedere pandemic. Nu trebuie sa intram in panica odata cu diagnosticarea primelor cazuri ale noii variante Omicron a coronavirusului, spune Dr.…

- Premierul Nicolae Ciuca va avea duminica, 5 decembrie, o intalnire de lucru cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei, dupa ce au aparut, in Romania, primele doua cazuri de persoane depistate pozitiv cu tulpina africana Omicron.Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a convocat, duminica, 5 decembrie,…

- Africa de Sud a intrat in valul al patrulea al pandemiei COVID-19, val impulsionat de noua varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a anuntat vineri ministrul sud-african al sanatatii, Joseph Phaahla, citat de agentiile Reuters si EFE. ''Avem o curba ascendenta mult mai pronuntata fata…

- Companiile Pfizer-BioNTech, Moderna și Johnson au inceput sa lucreze la vaccinuri anti-COVID-19 care țintesc in mod specific varianta Omicron. Serurile intra in producție daca se dovedește ca formula actuala a vaccinurilor nu e eficienta impotriva noii variante.

- Serviciul Judetean de Ambulanta Galati se confrunta cu un val fara precedent de apeluri de la oameni care cer fie sa fie testati pentru COVID, fie solicita internarea pentru ca au simptome serioase de infectie cu coronavirus, relateaza News.ro. Potrivit directorului medical al Serviciului Judetean de…

- Intr-un articol publicat pe blogul personal, „Gates Notes”, miliardarul crede ca tehnologia va dobandi o relevanta enorma in combaterea pandemiilor viitoare. Fondatorul Microsoft este increzator ca, in...

- Bill Gates e de parere ca sfarșitul pandemiei de COVID va aduce schimbari pozitive in lume. Bill Gates a vorbit, in cadrul unui articol scris de el, despre David Moinina Sengeh, pe care l-a cunoscut pe cand africanul studia ingineria biomecanica. Astfel, el spune despre modul in care Guvernul din Sierra…

