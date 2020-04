Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 180.000 de persoane in lume, dintre care aproape doua treimi in Europa, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale. In total, 180.289 de decese au fost inregistrate in lume pentru 2.596.383 de cazuri, dintre…

- COVID-19 a infectat peste 2,3 milioane de oameni din toata lumea, in cele patru luni de cand China a anunțat primele cazuri. Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depașit 160.000, relateaza CNN. Cele mai afectate țari raman in continuare Statele Unite, Spania și Italia. Statele Unite inregistreaza…

- Fundatia condusa de Bill si Melinda Gates a facut apel miercuri la o colaborarea internationala in scopul crearii unui vaccin pentru COVID-19 si distribuirii lui in intreaga lume si a anuntat donarea a 150 de milioane de dolari pentru combaterea pandemiei, informeaza AFP.Citește și: VERDICT…

- Pandemia de coronavirus este ”un scenariu de cosmar”, dar numarul deceselor provocare de boala ar putea sa nu fie atat de ridicat asa cum anticipeaza unii, inclusiv presedintele Donald Trump, potrivit co-fondatorului Microsoft, Bill Gates.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul…

- Pandemia de coronavirus este „un scenariu de cosmar”, dar numarul deceselor provocare de boala ar putea sa nu fie atat de ridicat asa cum anticipeaza unii, inclusiv presedintele Donald Trump, potrivit co-fondatorului Microsoft, Bill Gates.

- Statele Unite au depasit sambata pragul de 300.000 de cazuri inregistrate de COVID-19, potrivit bilantului prezentat de Universitatea americana Johns Hopkins, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Pandemia a facut cel putin 8.162 de morti in intreaga tara, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins,…

- Presedintele american Donald Trump atrage atenția ca prelungirea izolarii din cauza pandemiei de coronavirus COVID-19 ar putea distruge țara. Trump a declarat, marți, la televiziunea Fox News ca masurile de izolare au aruncat deja economia Statelor Unite ale Americii in criza. Donald Trump a avertizat…

- Ministrul chinez al Stiintei si Tehnologiei, Xu Nanping, a declarat vineri ca primul vaccin impotriva coronavirusului COVID-19 va fi prezentat pentru studii clinice la sfarsitului lunii aprilie. Coronavirusul a ucis peste 2.000 de persoane doar in China continentala, potrivit mediafax.ro. Ministrul…