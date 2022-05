Stiri pe aceeasi tema

Pandemia de COVID-19 'a contribuit' la scaderea numarului de detinuti in inchisorile din Europa, in special in urma 'restrictiilor de circulatie' impuse de state, releva un studiu care analizeaza perioada ianuarie 2020-ianuarie 2021, publicat marti de Consiliul Europei, transmite AFP.

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a afirmat, marti, ca se observa o crestere a numarului de cazuri de COVID, iar acest lucru poate fi observat si la internarile in unitatile medicale. Ea a mentionat ca numarul de decese la pacientii cu COVID este in scadere.

China a raportat sambata peste 1.500 de noi infecții locale cu COVID-19, cele mai multe de la epidemia inițiala de la inceputul anului 2020, in timp ce varianta Omicron determina orașele din intreaga țara sa inaspreasca masurile.

6.026.306 de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP.

Pandemia de COVID-19 a lasat in urma peste 6 milioane de decese in intreaga lume, intr-un moment in care se intra in al treilea an de criza sanitara, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins din SUA, relateaza luni EFE, potrivit Agerpres.

Parțile ar trebui sa depuna eforturi pentru a preveni o catastrofa la centralele nucleare din Ucraina, a declarat luni directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi.

Pandemia de COVID-19 si-a continuat tendinta de scadere puternica in intensitate la nivel mondial si in aceasta saptamana, intrucat numarul infectarilor a scazut peste tot in lume cu exceptia Asiei si Oceaniei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Un numar de 68 de decese la pacienti infectati cu noul coronavirus - 42 de barbati si 26 de femei - au fost raportate in ultimele 24 de ore, dintre care doua anterioare intervalului de referinta, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica.