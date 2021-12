Stiri pe aceeasi tema

- „Putem vedea o alta furtuna venind'', a avertizat reprezentantul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge.El a semnalat ca aceasta varianta foarte contagioasa a coronavirusului, ce s-a raspandit initial in orase mai ales prin activitati de socializare si la locul de munca,…

- Nicio varianta a coronavirusului nu s-a raspandit pana acum la fel de rapid ca Omicron, a declarat marti directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, care estimeaza ca majoritatea tarilor sunt in prezent afectate de noua tulpina.

- Anthony Fauci, consilier al Casei Albe pentru criza sanitara, a precizat, marți, ca mai trebuie sa așteptam inca cel puțin doua saptamani pentru a afla cu siguranța daca varianta Omicron este mai putin periculoasa decat Delta, informeaza AFP, citata de HotNews.ro.Insa epidemiologul american a dat asigurari…

- Africa de Sud a intrat in valul al patrulea al pandemiei COVID-19, val impulsionat de noua varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a anuntat vineri ministrul sud-african al sanatatii, Joseph Phaahla, citat de agentiile Reuters si EFE. ''Avem o curba ascendenta mult mai pronuntata fata…

- ​​Autoritatile sanitare olandeze au anuntat marti ca au descoperit varianta omicron într-un test prelevat la 19 noiembrie, cu o saptamâna mai devreme decât estima pâna acum, si ca sunt în curs controale pentru a stabili în ce masura s-a raspândit. Institutul…

- Noua varianta omicron a SARS-CoV-2, ”extrem de transmisibila”, necesita o ”actiune urgenta”, avertizeaza luni ministrii Sanatatii din statele membre G7, la finalul unei reuniuni de urgenta convocata de catre Guvernul britanc, care detine presedintia rotativa a oragizatiei, relateaza AFP.

- Primul medic sud-african care a alertat autoritațile despre pacienții cu varianta Omicron a declarat pentru cotidianul englez „The Telegraph” ca simptomele noii variante sunt neobișnuite, dar ușoare. Dr. Angelique Coetzee a relatat ca a fost alertata pentru prima data cu privire la posibilitatea…

- Cea mai noua varianta a coronavirusului, Omicron (identificata mai intai in Africa de Sud, dar depistata la scurt timp si in Europa si Asia) starneste ingrijorare la nivel mondial, avand in vedere numarul mare de mutatii pe care le comporta, relateaza Reuters.