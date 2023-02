Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Denis Ștefan s-a confruntat cu mai multe probleme, iar vedeta le-a marturisit fanilor prin ce situații dificile a trecut. Cristina Ștefan este mereu pozitiva și se bucura ca a trecut peste aceste incidente neprevazute din viața ei. Iata ce a pațit bruneta!

- A mai ramas doar o zi pana sa inceapa emisiunea „America Express 2023” de la Antena 1. Fanii concursului TV vor putea urmari primul episod duminica, 15 ianuarie, de la ora 20.00. Printre concurenții care au acceptat provocarea trustului Impact se numara soția cantarețului Puya (Dragoș Gardescu – numele…

- Dupa ce s-au desparțit cu mare scandal, caci nu au reușit sa ajunga la o decizie in privința celor doi copii, Shakira i-a facut o „surpriza” lui Gerard Pique. Cunoscuta pentru melodiile cu un mesaj puternic, artista s-a folosit de talentul sau, pentru a-l pune intr-o luna nefavorabila pe fostul partener.…

- O femeie din Thailanda a trait clipe de coșmar, dupa ce a fost uitata de soț in mijlocul pustietații. Barbatul a condus 160 de kilometri, iar in tot acest timp, nu a realizat ca femeia nu este langa el. Soția a fost nevoita sa ceara ajutorul autoritaților și a mers 20 de kilometri pe jos.

- Argentina joaca azi in semifinalele Campionatului Mondial, iar iubitele și soțiile jucatorilor sunt gata sa-i susțina din nou pe jucatorii lui Lionel Scaloni. In tribunele „Lusail Stadium” se va afla și Augustina, soția lui Lautaro Martinez. Partenera atacantului lui Inter nu a ratat niciun meci și…

- Cristi Minculescu și-a surprins fanii cu o noua veste! Celebrul cantareț are o noua iubita. Acesta și-a refacut in sfarșit viața amoroasa dupa divorțul de Rodica. Fosta soție a starului rock a decis in urma cu mulți ani sa paraseasca Romania și sa se stabileasca in Germania, acolo unde a locuit și barbatul…

- Bebe Cotimanis și-a parasit soția pentru a fi impreuna cu actuala iubita, Iulia Dumitru, dar nu are planuri de casatorie. Actorul a mai fost casatorit de doua ori inainte și are doi copii. Bebe Cotimanis și Iulia Dumitru sunt impreuna de ceva timp, insa nu au de gand sa faca nunta. Dupa doua casnicii…