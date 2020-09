Bill Gates: “Am putea să punem capăt pandemiei” Bill Gates a afirmat intr-un interviu ca sunt mai multe vaccinuri promițatoare, care ar putea primi autorizații de urgența de la FDA sau de la MHRA pana la sfarșitul acestui an sau, cu siguranța, la inceputul anului viitor. „Inovatiile in ceea ce priveste diagnosticarea, noile metode de tratament si vaccinurile sunt de-a dreptul impresionante. Si asta ma face sa cred, ca pentru tarile bogate, am putea, in mare, sa punem capat pandemiei pana la finalul anului 2021 si pana la finalul anului 2022, pentru tarile aflate in curs de dezvoltare”, a explicat Bill Gates in interviul acordat cotidianului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca din 2015, Bill Gates a avertizat ca urmatoarea mare amenințare pentru umanitate ar putea veni printr-un virus, așa cum este cazul SARS-CoV-2. Afirmația sa a fost folosita de propagandiștii teoriilor conspiraționiste pentru a fabrica o știre falsa, care avea sa faca inconjurul lumii: aceea ca miliardarul…

- Bill Gates este „pesimist cu privire la cum va fi toamna în emisfera nordica” și explica: „Daca nu vom avea intervenții, numarul morților, chiar și în SUA, va reveni la nivelul din primavara” – noteaza RaiNews.it, citat de Rador. „Vestea…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a raportat cea mai mare creștere a numarului de infectari cu coronavirus. Țarile in care au fost raportate cele mai mari creșteri zilnice ale cazurilor de Covid-19 sunt India, Statele Unite și Brazilia. De la debutul pandemiei de coronavirus au fost raportate 29,189,557…

- De la debutul pandemiei de coronavirus in total au fost inregistrate aproape 29 de milioane de imbolnaviri și aproximativ 925 000 de decese. Din totalul celor care au contactat infecția, mai mult de 20 de milioane de pacienți au fost declarați vindecați. Situația cea mai grava este acum in Statele Unite…

- Intr-un acord cu compania de biotehnologie Moderna din Cambridge, Massachusetts, anuntat in aceasta saptamana, agentiile federale au negociat plati in scadere. Astfel, Moderna va primi 1,5 miliarde de dolari daca vaccinul la care lucreaza va fi aprobat de autoritatile de reglementare pana pe 31 ianuarie…

- Bill Gates, care a finantat dezvoltarea unui vaccin, este optimist in ceea ce priveste tratamentul pentru Covid-19. Miliardarul crede ca pandemia va fi sub control la sfarsitul lui 2021 pentru tarile dezvoltate si in 2022 pentru tarile in curs de dezvoltare.Bill Gates este optimist in ceea…

- Pfizer si BioNTech primesc aprobarea Administratiei pentru Medicamente din SUA pentru a grabi dezvoltarea a doua potențiale vaccinuri pentru COVID-19 Doua vaccinuri candidate pentru COVID-19 ale Pfizer si BioNTech vor fi evaluate rapid de catre Administratia pentru Medicamente si Alimente din Statele…

- Actiunile listate in Statele Unite ale companiei germane BioNTech au crescut cu 12%, iar cele ale grupului american Pfizer cu circa 5,4%, in urma informatiei. Companiile participa la o cursa globala, alaturi de alti producatori farmaceutici, intre care Moderna si AstraZeneca, penru dezvoltarea unui…