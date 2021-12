Bill Gates a identificat o nouă problemă majoră pentru omenire In postarea de pe blogul sau de sfarsit de an publicata recent de Bill Gates, intitulata „Motive de optimism dupa un an dificil”, acesta a facut mai multe prognoze, de la pandemia de Covid care se poate termina, pana la evolutia metaversului in viitor, potrivit CNBC. O problema anume ar putea incetini sau deraia o mare parte din acest progres, a prezis el. Este vorba despre neincrederea oamenilor in guverne. „Este una dintre problemele de care sunt cel mai ingrijorat”, a scris el. Institutiile publice, a mentionat Gates, ar trebui sa fie actori majori in lupte precum abordarea schimbarilor climatice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

