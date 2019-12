Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ciobanașu, 23 de ani, și Vlad Gherman, 26 de ani, n-au un Craciun liniștit. In fiecare an, in casa lor - care este, de fapt, casa producatoarea serialului “Sacrificiul”, de la Antena 1, mama adoptiva a Cristinei - se aduna multa, multa lume, așa ca-i rost de galagie și bucurie, mai degraba.…

- In data de 13 decembrie, Mos Craciun soseste in oras. Alaiul lui va strabate Targovistea de la Teatrul „Tony Bulandra” pana in Piata Mihai Viteazu. Ora plecarii – 17:30. Ora sosirii – 18:00. Mosul este foarte bine organizat, altfel nu ar putea sa imparta un numar impresionant de cadouri in doar trei…

- Pregatirile pentru Craciun sunt in toi! Toata lumea este grabita și nedumerita, in ceea ce privește, alegerea celui mai potrivit cadou pentru acest moment special. Dar sa nu uitam adevarata semnificație a acestei sarbatori, care consta nu in oferirea Din pacate insa, cei mai mulți dintre noi uitam și…

- Proiectul caritabil, aflat la cea de-a VI-a ediție, are drept scop strangerea de fonduri, haine, incalțamine și jucarii ce urmeaza a fi oferite unui numar de 291 de copii defavorizați din Bihor. Pentru ca, din nefericire, exista in aceasta lume copii care, chiar daca au fost cuminți, nu primesc cadouri…

- In data de 13 decembrie, Mos Craciun soseste in oras. Alaiul lui va strabate Targovistea de la Teatrul „Tony Bulandra” pana in Piata Mihai Viteazu. Ora plecarii - 17:30. Ora sosirii - 18:00.

- In aceasta seara Moș Craciun impreuna cu doamna Craciun și echipa sa de spiriduși și-au facut apariția la o benzinarie aflata pe Calea București din Targu Jiu. Chiar daca inca nu a venit Craciunul, Moșul și echipa sa au fost darnici cu clienții benzinariei carora le-au imparțit bomboane…

- Mos Craciun a intrat in febra pregatirilor pentru sarbatori. Batranul cu barba alba isi stabileste agenda alaturi de elfi si face lista cu adrese la care este asteptat sa lase daruri.

- De la Hollow Man la Predator, de la Hogwarts la The Incredibles: fantezia de a fi invizibil a fost un element de divertisment timp de secole. Un producator canadian de camuflaj a facut o mantie de invizibilitate precum cea a lui Harry Potter.