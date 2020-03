Stiri pe aceeasi tema

Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, a demisionat din consiliul de administratie al Microsoft pentru a dedica mai mult timp prioritatilor sale filantropice, care includ sanatatea globala, educatia si combaterea schimbarilor climatice, a anuntat vineri compania, relateaza Reuters.Gates a demisionat…

- Co-fondatorul Microsoft Bill Gates a demisionat din consiliul de administratie al Mocrosoft pentru a dedica mai mult timp prioritatilor sale filantropice, care includ sanatatea globala, educatia si combaterea schimbarilor climatice, a anuntat vineri compania, relateaza Reuters.

- OUT…Zilele in functia de director al SC Ldp Reiser ale inginerei Adriana Ursu, sunt numarate! Consiliul de Administratie (CA) al Societatii a respins pe 10 martie, in sedinta ordinara, cererea de revocare a demisiei pe care singura a inaintat-o pe 10 februarie! Ca urmare, Adriana Ursu – membra marcanta…

- Scandal urias in handbalul romanesc inainte cu cateva zile de unul dintre cele mai importante meciuri din ultimii ani din handbalul masculin. Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal s-a intrunit marti, 25 februarie, pentru a stabilii anumite detalii privind transferurile jucatorilor…

- ALBA – NEAGRA… Luni, la orele 10.00, inginera Adriana Ursu, managerul SC Reiser Ldp, firma de drumuri aparținand CLM Barlad, a demisonat! Aceasta și-a inaintat cererea de demisie catre Consiliul de Administrație al SC Reiser, al carui președinte este liberalul Daniel Buzamat. Intrebata de reporterii…

- Actionarii societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia s au intrunit in Adunare Generala Ordinara, convocata in data de 31 ianuarie 2020. In urma sedintei, au fost luate mai multe hotarari de ordin administrativ.A fost aprobata, printr un numar reprezentand 93,8878 din numarul total de voturi, incetarea…

- Clubul Energia Pandurii va avea un reprezentant in conducerea Federatiei Romane de Handbal. Presedintele sectiei de handbal a clubului Energia, Gore Popescu, a fost ales luni ca membru in Consiliul de Administratie al federatiei, cu ocazia aleg...

- „Incepand cu data de 18.12.2019, funcția de consilier comunicare la Cabinetul ministrului Educației și cercetarii va fi preluata de domnul Bogdan Pater”, se arata in anunțul lui Claudiu Saftoiu catre jurnaliști.El a fost ales in funcția de Director General al Editurii Didactice și Pedagogice,…