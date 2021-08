Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, a coborat o treapta si se afla pe locul al cincilea, devansat de fondatorul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, in clasamentul celor mai bogati oameni din lume intocmit de revista Forbes, informeaza luni DPA-AFX. Divortul dintre Bill Gates si Melinda French Gates,…

- Cand ai citit ultima data o carte de la prima la ultima pagina? Traim in secolul vitezei, in care tehnologia ne acapareaza viețile. Obiceiurile de lectura zilnice sunt, de multe ori, axate pe citirea tweet-urilor, a statusurilor de pe Facebook ori a știrilor scurte. Astfel ca, pare ca nu mai avem timp…

- ​O noua problema grava de securitatea a mai multor dispozitive Apple a fost reparata printr-un update a carui instalare se recomanda sa se urgent, relateaza Forbes și News.ro. Apple a lansat un update pentru iOS, iPadOS, macOS Big Sur, care vine sa rezolve o bresa de securitate grava, care se…

- Roger Waters, unul dintre membri fondatori ai trupei rock Pink Floyd, spune ca a refuzat o suma „uriasa” de bani de la Facebook. Compania voia sa foloseasca melodia „Another Brick in the Wall Part 2” pentru o reclama pe Instagram. Artistul a reactionat si l-a numit pe Zuckerberg „unul dintre cei mai…

- “Am avut o intalnire de lucru cu Daniel Dines, fondatorul primului unicorn romanesc, UiPath, pe care l-am felicitat personal pentru succesul listarii la bursa din New York. In cadrul intrevederii, am discutat despre potentialul tehnologiei RPA (Robotic Process Automation) de a accelera initiativele…

- Melinda Gates era conștienta de „unele probleme” legate de comportamentul la locul de munca al lui Bill Gates. Mai precis, se spune ca știa despre unele dintre presupusele indiscreții de la Microsoft. Nu se poate spune ca Melinda French Gates era chiar asa de neștiutoare atunci cand a venit vorba despre pretinsele…