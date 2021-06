Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din Mexic, tara unde actioneaza carteluri puternice de droguri, a dezincriminat luni consumul recreativ de marijuana de catre adulti, transmit AFP și BBC, potrivit Agerpres. Opt din cei 11 membri ai Curtii au declarat neconstitutionale o serie de articole ale legii sanatatii care…

- Curtea Suprema din Mexic, tara unde actioneaza carteluri puternice de droguri, a dezincriminat luni consumul recreativ de marijuana de catre adulti, transmite AFP. Opt din cei 11 membri ai Curtii au declarat neconstitutionale o serie de articole ale legii sanatatii care interziceau consumul…

- Curtea Suprema din Mexic, tara unde actioneaza carteluri puternice de droguri, a dezincriminat luni consumul recreativ de marijuana de catre adulti, transmite AFP. Opt din cei 11 membri ai Curtii au declarat neconstitutionale o serie de articole ale legii sanatatii care interziceau consumul de marijuana.…

- Casa Alba a prezentat, luni, un plan pentru distribuirea la nivel global a 55 de milioane de doze de vaccin produse de SUA. 75% dintre doze vor fi distribuite catre America de Sud si Caraibe, Asia si Africa prin programul international COVAX, transmite Reuters.

- China a denunțat, luni, declarația comuna a liderilor G7, prin care au fost criticate acțiunile țarii in Xinjiang, Hong Kong sau in ce privește relația cu Taiwan, relateaza Reuters. China a calificat opinia comuna a liderilor G7 drept o „interferența in afacerile interne ale țarii” și a cerut acestora…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, care il insoteste pe presedintele Joe Biden in Europa in primul turneu in strainatate de la instalarea la Casa Alba, a ales sa transmita lumii un mesaj simplu, 'LOVE', scris pe spatele sacoului pe care l-a purtat la intalnirea cu premierul britanic Boris…

- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer (8 ATP) a facut un apel catre organizatorii Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo, programate pentru aceasta vara, sa puna capat incertitudinii cu privire la desfasurarea evenimentului, scrie Reuters. Federer, cu 20 de titluri de Grand Slam in palmares, considerat…

- Volkswagen a fost criticat pe retelele de socializare din cauza comunicatului sau de presa inselator, iar unii comentatori au evocat scandalul emisiilor diesel, in care grupul si-a inselat ani de zile clientii si autoritatile de reglementare. Reuters si alte institutii de presa la nivel mondial au scris…