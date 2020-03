Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump a fost achitat in Senat, la incheierea procesului sau istoric de destituire, cu sprijinul tuturor alesilor republicani, cu exceptia unuia, si fara niciun vot democrat, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Un numar de 52 dintre cei 100 de senatori americani l-au declarat…

- Hillary Clinton va lansa saptamana aceasta un documentar despre cariera sa politica, material care promite declaratii dure in ce priveste cazul Monica Lewinsky, casatoria cu Bill Clinton si opinia sa despre unul din candidatii democrati preferati, Bernie Sanders, despre care a spus ca "nimeni nu…

- Fosta stagiara de la Casa Alba, Monica Lewinsky, care a avut o relatie extraconjugala cu democratul Bill Clinton, pe cand acesta era presedintele SUA, s-a declarat vineri socata sa afle ca fostul procuror special Kenneth Starr s-a alaturat echipei de avocati a actualului presedinte, republicanul…

- Da, fiind vorba de Uranus in joc, aceasta cuadratura ne poate oferi ceva ce sa ne surprinda. Poate este ceva ce nu ai luat inca in considerare si pe care ai de gandit si rostit azi. Dar aceasta realizare este plina de energie buna, serios. Uranus are parte uneori de o reputatie proasta degeaba, doar…

- Luna ianuarie nu a debutat cu vești bune pentru toate zodiile, scrie kfetele.ro. Iata care sunt nativii care pun punct poveștii de dragoste și incep un nou capitol in viața lor. Inceputul anului 2020 se anunța unul extrem de complicat pentru nativii zodiei Rac. Inca din primele zile incep…

- LEU Leul este un semn norocos din totdeauna, iar in anul care urmeaza are toate șansele sa realizeze ceva mareț. Pe plan financiar leii stau foarte bine și vor avea noroc cu carul. Vin banii in mod constant și este important sa ii investești așa cum trebuie. In 2020 leii au oportunitatea…