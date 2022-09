Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 3 septembrie, sute de ruși și-au luat ramas bun de la Mihail Gorbaciov, in cadrul unor funeralii organizate la Casa Sindicatelor din Moscova, in apropierea Kremlinului. Ultimul lider sovietic, Gorbaciov a incercat sa salveze Uniunea Sovietica prin reforme democratice și economice, punand astfel…

- Deputatul rus Mihail Seremet, care reprezinta Crimeea in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus) a propus marti intr-un interviu acordat agentiei oficiale de presa RIA Novosti crearea ‘unei asociatii voluntare de state suverane’ dupa modelul URSS pentru a contracara ceea ce el a…

- Jurnalistul maghiar Zolcer Janos, autor al volumului „Secretele lui Gorbaciov”, a afirmat, intr-un interviu pentru publicația Blikk , ca fostul lider de la Kremlin, 91 de ani, condamna razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina. „Vorbesc des cu Mihail. El a condamnat de la inceput razboiul Rusiei…

- Republica Moldova a fost parte a Romaniei, inainte sa intre in URSS, a declarat Natalia Gavrilița, șefa guvernului de la Chișinau. Republica Moldova a avut o istorie complicata, a fost parte a Romaniei iar majoritatea populației sale vorbește limba romana, a declarat premierul Republicii Moldova, Natalia…

- Președintele rus Vladimir Putin s-ar putea confrunta cu un alt front de razboi, de data aceasta pe propriul sau teren, in timp ce un batalion cecen pregatește oa doua ofensiva impotriva Moscovei, a declarat un purtator de cuvant al forței de lupta de voluntari din Ucraina. Dupa invazia Ucrainei de catre…

- SUA au confirmat inca o data ca nu va fi interzisa vanzarea de echipamente agricole catre Rusia, care susține ca sanctiunile occidentale si nu invadarea Ucrainei se afla la originea crizei alimentare mondiale, relateaza AFP. Intr-un document oficial privind scutirile de sanctiuni, Trezoreria americana…

- Rabinul-șef al Moscovei a demisionat din funcție, declarand ca „nu a putut ramane tacut” in fața invaziei rusești in Ucraina vecina și susținand ca comunitatea evreiasca din capitala rusa ar fi fost „pusa in pericol” daca ar fi ramas in funcție, relateaza The Algemeiner . Intr-o declarație emisa vineri,…

- Jurnalistul rus Dmitri Muratov, redactor-sef al ziarului de investigatie independent Novaia Gazeta, si-a vandut luni la licitatie medalia Premiului Nobel pentru Pace pentru 103,5 milioane de dolari in beneficiul copiilor stramutati in urma conflictului din Ucraina, informeaza AFP. Suma acestei vanzari,…