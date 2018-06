Stiri pe aceeasi tema

- Scrisa la patru maini, cartea este despre disparitia presedintelui SUA Jonathan Lincoln Duncan, in centrul unei grave crize mondiale. Cartea este inspirata din experientele traite de Bill Clinton la Casa Alba in perioada in care a fost cel de-al 42-lea presedinte al Statelor Unite, intre anii 1992…

- Un apropiat al lui Kim Jong-un s-a intalnit cu Donald Trump. Emisarul de la Phenian, generalul Kim Yong Chol, i-a adus președintelui american o scrisoarea din partea liderului nord-creean, relateaza Reuters. Generalul Kim Yong Chol este considerat unul din cei mai apropiati asistenti ai lui Kim Jong…

- Vedeta de televiziune Kim Kardashian West urmeaza sa se intalneasca miercuri la Casa Alba cu presedintele SUA, Donald Trump, caruia ii va solicita sa gratieze o batrana de 62 de ani, condamnata la inchisoare pe viata pentru o infractiune neviolenta legata de droguri, potrivit revistei Vanity Fair.

- Umbra procurorului special Robert Mueller planeaza de un an asupra lui Donald Trump, care suporta rau ancheta cu privire la o eventuala complicitate cu Rusia cu scopul alegerii sale si care nu inceteaza sa denunte o ”vanatoare de vrajitoare”, relateaza AFP. ”Nicio complicitate”, a lansat marti, intr-un…

- Presedintele ceh Milos Zeman, cunoscut ca prorus, a fost criticat puternic vineri dupa ce a afirmat ca tara sa a 'produs si testat' o substanta din grupul Noviciok, folosita la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia pe teritoriul Marii Britanii, la inceputul…

- Afirmatiile unui jurnalist american potrivit carora Donald Trump a mintit in urma cu trei decenii cu privire la averea sa pentru a ajunge in lista celor mai bogati americani continua sa agite apele in SUA. Daca unii comentatori s-au declarat consternati de aceasta dezvaluire, gazda emisiunii „The Daily…

- Presedintele american Donald Trump a condamnat luni atacul chimic "atroce" care ar fi fost comis sambata in Siria asupra unor "civili nevinovati" si a spus ca va lua o decizie cu privire la pasii de urmat in urmatoarele 24-48 de ore, informeaza EFE si Reuters. Luand cuvantul la o reuniune a…

- History Channel a transmis, miercuri, ca a decis sa renunte la serialul cu sase episoade pe care l-a anuntat in septembrie. Show-ul „The Breach: Inside the Impeachment of Bill Clinton" a fost anuntat atunci drept „o prezentare intima si captivanta a modului in care s-a desfasurat unul dintre cele mai…