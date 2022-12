Bill Clinton a fost testat pozitiv la coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, a anuntat joi ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19, cu simptome usoare, dupa ce a participat la mai multe reuniuni internationale in ultimele zile, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Fostul international brazilian Ronaldo a anuntat, joi, ca a fost testat pozitiv cu coronavirus in Qatar, astfel ca nu poate asista la meciul brazilienilor cu Serbia, de la Cupa Mondiala. Ronaldo a precizat ca se simte bine si ca va sta cinci zile in izolare la hotel. El a descoperit ca are covid-19…

- Vineri, 28 octombrie, Statul Major inter-arme sud-coreean a anunțat ca regimul de la Pyongyang a lansat in direcția Marii Japoniei o racheta balistica ”neidentificata”. Asemenea teste nord-coreene provoaca intotdeauna ingrijorare nu doar in regiune, ci la nivelul intregii lumi, ele fiind o confirmare…

- Mijlocasul ofensiv Jamal Musiala a fost testat pozitiv cu Covid-19, a anuntat luni Bayern Munchen intr-un comunicat si va lipsi de la meciul cu Viktoria Plzen (Republica Ceha), din etapa a patra a Ligii Campionilor de miercuri, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ringo Starr, fost membru al trupei The Beatles, a anulat mai multe concerte din cadrul turneului sau nord-american dupa ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19, informeaza agerpres.ro. Ringo Starr, in virsta de 82 de ani, a anulat duminica concertele pe care urma sa le sustina impreuna cu trupa sa…

- Liderul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a infectat cu coronavirus, a anunțat vineri serviciul de presa al Bisericii, care a precizat ca patriarhul Kiril a intrat in carantina, iar starea sa este ”satisfacatoare”, transmite Reuters. Kiril, in varsta de 75 de ani, și-a anulat toate calatoriile și evenimentele…