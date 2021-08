Bilic: Colesterolul nu ne este dușman, ci aliat de nădejde. Fără grăsime, creierul se stafidește Nutriționistul Mihaela Bilic atrage atenția ca nu grasimea este cea care ne imbolnavește, ci zaharul. In lipsa colesterolului, creierul se stafidește, spune Bilic. Redam postarea integrala, de pe pagina de facebook a nutriționistului: „Grasimea, aliatul creierului Daca ar fi sa ne luam dupa noile valori stabilite de americani in ceea ce priveste nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui sa ia statine. Ce sunt aceste medicamente? Niste inhibitori ai productiei hepatice de colesterol, pentru ca nu trebuie sa uitam, colesterolul nu vine din alimentatie ci este facut de ficat.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie s-a produs sambata, in jurul orei 14, in zona giratoriului de la Tatarani, in urma csruia un motociclist si-a pierdut viata. Potrivit IJP Prahova, motociclistul a intrat in coliziune cu un autoturism, insa din cauza leziunilor suferite, acesta a decedat la scurt timp dupa producerea…

- Directorul CFR Calatori, Ovidiu Vizante, a avut o intervenție halucinanta la Antena 3 dupa ce doua trenuri au ramas blocate in camp, in noaptea de miercuri spre joi, din cauza problemelor aparute din cauza vijeliilor.Redam dialogul cu jurnalistul Antena3:Jurnalist: "De ce o locomotiva nu a ajuns timp…

- Elena Sinulescu, soția lui Benone Sinulescu, aduce lamuriri despre starea de sanatate a artistului. Ea il contrazice pe fostul impresar, care a lasat sa se ințeleaga ca familia nu se ocupa indeajuns de interpretul de muzica populara. Redam mesajul publicat de Elena Sinulescu, pe pagina de facebook:…

- Judith, o asistenta medicala din cadrul Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, are nevoie de ajutor in lupta cu cancerul. Ea se poate vindeca doar prin adminstrarea urgenta a unor tratamente și medicamente de ultima generație, de aceea Asociatia Prietenii Spitalului „Dr.…

- Peste 80 de organizații neguvernamentale furnizoare de servicii sociale și socio-medicale trag un semnal de alarma privind excluderea reformelor dedicate persoanelor varstnice in cadrul Planul Național de Redresare și Reziliența. Redam integral documentul : Scrisoare deschisa catre Ministrul Muncii…

- Pauza prea mare intre competiții este considerata un adversar de temut de catre Marius Marin, dar și de alți jucatori. Competiția de la Tokyo debuteaza abia pe 22 iulie, unii jucatori ai Romaniei deja nu mai evolueaza de o luna Capitanul Marius Marin a tras concluziile meciului și ridica o alta problema,…

- Damian Baciu, medic pediatru din Brașov, cu specializare in vaccinologie obținuta in Franța, a adresat un apel ministrului Sanatații prin care cere renunțarea la vaccinarea copiilor, intrucat „consecintele pot fi deosebit de grave”. Redam mesajul doctorului, publicat pe pagina sa de facebook: „Acesta…