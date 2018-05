Stiri pe aceeasi tema

- Ne-am dubla din nou investiția, grație variantei de bilet a zilei de marți. Pariurile caștigatoare au avut in vedere cel puțin o repriza caștigata de Concordia, la Juventus, duel in care trupa lui Badea s-a impus cu 3-1, dar și minimum doua modificari ale tabelei in jocul din prima liga finlandeza dintre…

- Meciul din Cetatea Baniei ar putea decide caștigatoarea titlului din Liga 1. Pe aceeași linie, o alta disputa decisiva, propusa de prima liga daneza: pariem pe Brondby – Midtjylland. Completam varianta de bilet a zilei cu un pronostic pentru Hacken – Elfsborg, unul dintre cele 3 meciuri programate…

- Ziua de ieri a fost una buna pentru pariori, dar și ușor frustranta. Din ultima categorie face parte rezultatul consemnat in Bayern – Stuttgart. Pe biletul de sambata noi indicasem faptul ca Bayern va inscrie in ambele reprize. Meciul a inceput perfect, tabela indicand rezultatul de 1-1 inca din minutul…

- Start lansat in weekend! Cele doua goluri marcate de Nordsjaelland, pe teren propriu, in jocul cu Horsens, victoria lejera repurtata de Le Havre, impotriva lui Tours și spectacolul din Guingamp – Marseille, scor 3-3, ne-au adus ieri un nou bilet caștigator. Va invitam la noi caștiguri, prin intermediul…

- Astazi investim exclusiv pe formații de calibru. Un alt aspect pe care-l au in comun cele 3 pronosticuri ce alcatuiesc biletul in cota 2 de astazi, il reprezinta variantele de pariere. Investim doar pe goluri in confruntarile Tottenham – Man.City, Liverpool – Bournemouth și FC Barcelona – Valencia.…

- Toate cele 3 variante de bilet al lunii in curs au fost caștigatoare! Ieri am investit din nou cu succes, pe plus aducandu-ne pariurile pe goluri și cornere. Am pariat pe minim 9 lovituri de la colțul terenului in Juventus – Real Madrid și am avut parte de 11. Pentru intalnirile Sevilla – Bayern Munchen…

- Am incheiat si ziua de ieri pe plus. Pentru a 16-a oara in luna martie, biletul oferit a fost castigator, gratie celor doua pronosticuri simple selectate. Am mizat pe cel putin 4 cornere castigate de oaspeti, in Germania – Brazilia. Sud-americanii s-au impus cu 1-0 pe tabela, contabilizand si 5 lovituri…

- Suntem de neoprit in aceasta perioada, iar asta ne place extrem de mult, cu atat mai mult cu cat sugestiile noastre vin in ajutorul tipsterilor din Romania. Ieri am facut profit atat cu pariurile zilei – 7 din 8 propuneri corecte din fotbal – cat și cu biletul zilei. Ne-am dublat fara nicio emoție investiția,…