Biletul zilei pariuri1x2.ro: Ultimele 4 propuneri au fost câştigătoare! Vezi combinaţia de azi! Biletul zilei pariuri1x2.ro Exista totuși o diferența fața de biletul propus ieri, in care am apelat exclusiv la fotbal. Astazi mixam sporturile, pariind pe hochei și fotbal. Investim pe un duel din KHL, prima liga de hochei a Rusiei, alaturi de varianta pe o reușita a oaspeților in jocul de Liga 1 dintre FC Botoșani și Dinamo. Chiar daca intre cele doua nu exista o diferența semnificativa de valoare, iar gazdele nu s-au descurcat foarte bine pe teren propriu in acest sezon, Dinamo are o cota enorma pentru cel puțin un gol inscris pe Municipalul botoșanean: 1.62. Biletul zilei pariuri1x2.ro… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net 1x2.ro…

