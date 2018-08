Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Trei pronosticuri ne pot ajuta să încheiem săptămâna cu dreptul Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Manchester United cauta al doilea succes al sezonului dupa victoria cu Leicester in runda de debut. Echipe ca Brighton și Huddersfield s-au dovedit nuci tari pentru echipa lui Mourinho in sezonul trecut. Totuși United poate profita de slabiciunile defensive ale lui Brighton in aceasta seara, iar o infrangere este puțin probabila. In Liga 1, derby-ul rundei este confruntarea dintre CFR și Dinamo. Campioana din sezonul trecut este inca o data pe prima poziție in liga și va cauta sa ramana neinvinsa dupa aceasta partida. Gazdele beneficiaza de un lot… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

