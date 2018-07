Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Golurile marcate la Cupa Mondială ne aduc câştigul luni seară Incepem saptamana cu un nou bilet bazat exclusiv pe partidele de la Cupa Mondiala. Dupa ce a obținut doar o remiza in primul meci din Rusia, Brazilia a reușit sa caștige grupa, iar echipa pare sa evolueze din ce in ce mai bine. Pentru calificarea in faza urmatoare, sud-americanii trebuie sa treaca de Mexic. O infrangere cu 3-0 in fața Suediei putea scoate Mexicul din competiție. Nemții nu au fost capabili sa profite, iar acum mexicanii lupta pentru un loc in sferturi. Avand in vedere calitatea jucatorilor sai, Brazilia va controla jocul, Mexic incercand sa dea lovitura pe contraatac. Cele doua… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

