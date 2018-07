Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Neinvinsa in ultimele șapte runde din Allsvenskan, Ostersunds primește astazi vizita lui Elfsborg. In sezonul trecut, cele doua meciuri directe au produs nu mai puțin de 13 reușite. Avand in vedere ca defensiva lui Elfsborg s-a aratat ușor de depașit in ultimele…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Campioana Super Ligii elvețiene deschide noul sezon al competiției la fel cum l-a incheiat pe precedentul, cu un meci impotriva lui Grasshoppers. Young Boys a avut o perioada de pregatire cu rezultate mixte, dar va spera sa profite de meciul aparent accesibil pentru…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro Dupa un start excelent de sezon, rezultatele meciurilor jucate de Ranheim in deplasare au inceput sa sufere. Echipa a pierdut ultimele trei partide pe teren strain. Adversara de azi va incerca sa profite de acest lucru. Cu 12 goluri marcate in ultimele patru jocuri…

- Apararea Uruguayului a primit un singur gol in patru partide la Cupa Mondiala. Diego Godin și colegii sai vor trebui sa iși pastreze concentrarea și vineri dupa-amiaza, cand se vor afla fața in fața cu Antoine Griezmann sau Kylian Mbappe. Anticipam un meci in care Franța va controla balonul pentru…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Senegal și Columbia sunt in lupta directa pentru calificarea in optimi. Daca africanii se pot mulțumi și cu o remiza, Falcao și colegii sai sunt obligați sa inscrie și sa caștige pentru a nu depinde de rezultatul celuilalt meci din grupa. Astfel, confruntarea ar…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Cu o medie de aproape 2 goluri marcate pe meci, Ranheim și Sarpsborg au cele mai productive atacuri din Eliteserien. Și partida directa ar trebui sa ne propuna multe modificari ale tabelei, mai ales ca Ranheim a incasat minim un gol in fiecare confruntare disputata…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: In Superliga daneza, Midtjylland a pierdut intr-o confruntare importanta cu Brondby și este acum la șase puncte distanța de prima clasata. Pentru a lua titlul, gazdele de astazi trebuie sa incheie sezonul cu o serie aproape perfecta de rezultate. Astazi, pe MCH…