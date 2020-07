Biletul de la profesoara Bula la scoala. Dupa ore profesoara il opreste pe Bula si ii da un bilet. Profesoara: – Uite Bula i-a biletul acesta si sa i-l dai tatalui tau. Dar vezi sa nu il desfaci. Bula: – Bine doamna profesoara. Profesoara ii da lui Bula ca drept rasplata 5 lei si un pachet de biscuiti. Acesta in drum spre casa nu se poate abtine si desface biletul si il citeste. In el scria… “Ne vedem la ora 3 sub copacul nostru”. Bula ii duce biletul tatalui lui acasa si se duce inaintea lor si se urca in copac. Peste putin timp apar si cei doi. Se aseaza sub copac si la un momentdat profesoara il intreaba pe tatal lui… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu are de gand sa faca toate demersurile necesare, ca visul ei sa fie facut realitate, cat mai repede este cu putința. Iubita lui Alex Bodi a marturisit ca iși dorește sa fie o profesoara a rafinamentului și a eleganței pentru tinerele din Romania.

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Deschidem saptamana, setați pe ideea de a continua seria ”verde”. Pariem simplu, pe cele mai logice recomandari. Investim pe fotbal, cele trei evenimente de pe bilet venind din Norvegia, Germania și Romania. Luam in calcul un rezultat pozitiv obținut de…

- Instanța a anulat astazi decizia Adunarii Generale Extraordinare a Membrilor Asociați ai lui Poli, de excludere din club a omului de afaceri Horia Sabo și a tatalui sau, Laurențiu Horia Sabo revine in actualitate. Omul de afaceri baimarean a primit satisfacție, azi, in procesul cu Poli Iași privind…

- SUBIECTE ROMANA BAC 2020. Potrivit unei profesoare de limba si literatura romana, subiectele pe care absolventii claselor a XII-a le-au avut de rezolvat la romana au fost mai usoare fata de anii trecuti. SUBIECTE ROMANA BAC 2020. "Subiectele nu au fost grele și sunt construite in așa masura…

- Gica Popescu (52 de ani) a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa, decesul tatalui sau, petrecut in timp ce fostul mare internațional se afla in inchisoare. Actualul președinte de la Viitorul a rememorat perioada in care a stat in inchisoare, dupa decizia din 4 martie 2014 din „Dosarul Transferurilor”…

- O femeie din Maramures, fost cadru didactic, si-a omorat copilul de 10 ani, dupa care a incercat sa se sinucida, insa a fost salvata. Cumplitul incident a avut loc vineri dimineata, în jurul orei 8.15, în Bozânta Mica, comuna Recea (judetul Maramures). O femeie si-a ucis…

- Condițiile firești de calatorie cu trenul in țari civilizate sunt acum, in parte, regasite in garniturile care circula la noi, pe durata starii de alerta! Vorbim in primul rand de curațenie, sapun și hartie in grupurile sanitare.

- Distanțarea sociala in timpul pandemiei de coronavirus este cea mai dificila, mai ales atunci cand cineva drag este in spital și nu il poți vizita.Luminita Dumanescu reușește sa fie aproape de tatal ei, internat la Medicala 3, prin gesturi, ii transmite ”mesaje” luminoase cu ajutorul unui proiector.…