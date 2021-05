Societatea de Transport Bucuresti vrea sa scoata biletul aferent unei singure calatorii, de 1,3 lei și propune introducerea unui tarif de 3 lei, valabil o ora, pe toate mijloacele de transport. Directorul STB a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa, ca vrea sa modifice și prețul abonamentelor lunare, care ar scadea daca se instituie un […] The post Biletul de autobuz, tramvai și troleibuz NU va mai fi 1,3 lei. Ce schimbari se fac la transportul in comun din București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .