- Doua TIR-uri inmatriculate in Bulgaria si Ungaria s-au ciocnit violent pe DN7, joi dupa-amiaza, in judetul Arad, fiind acrosat si un autoturism condus de un preot roman, iar in urma impactului traficul a fost complet blocat, in timp ce soferul bulgar este ranit grav. Pe ambele sensuri ale drumului national…

O tragedie fara margini s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza in județul Prahova. Un copil și doi adulți au murit, in urma unui accident terifiant, care s-a petrecut intre localitațile Magurele și Balțești. Din nefericire, eforturile salvatorilor au fost in zadar. Doua autoturisme…

- Accident spectaculos pe Bulevardul Barbu Vacarescu, din Capitala, unde un autocar s-a rasturnat, apoi a ”patinat” cațiva metri, sub privirile speriate ale trecatorilor. Din fericire, autocarul se retragea la baza, dupa o cursa, fiind gol. Singura victima a fost șoferul, care a ieșit din mijlocul de…

Accident in lanț in Dambovița. Impactul, in care au fost implicate cinci mașini, a avut loc pe DN 72 Targoviste – Gaesti, in localitatea Viisoara, judetul Dambovita. Pana in acest moment, doua persoane au fost transportate la…

- Doua automobile s-au tamponat violent la Ialoveni. Impactul a fost atât de puternic încât una dintre mașini a fost aruncata pe un câmp din apropiere. Acesta s-a întâmplat cu puțin timp în urma, în apropiere de satul Razeni. …

- Mai mulți oameni și-au vazut moartea cu ochii in aceasta dimineața, dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat pe A1.Impactul a fost atat de violent, incat un barbat din mașina a murit pe loc, iar celelalte patru persoane au fost grav ranite. La fața locului a fost solicitat de…

- Tatal Anamariei Prodan, Traian Tanase, este inmormantat langa prima lui soție, la cimitirul Bellu. Cantareața de muzica populara Marioara Tanase a murit intr-un accident rutier, la varsta de 29 de ani. Cei doi iși fac somnul de veci unul langa altul, pe Aleea Artiștilor. Prima soție a lui Traian Tanase,…

- Momente de groaza in zona de Nord a Capitalei, dupa ce doua mașini s-au izbit puternic. In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat și a ramas cu roțile in sus pe prima banda. O persoana a avut nevoie de ingrijirile medicilor, iar circulația a fost blocata. Un accident rutier a avut loc…