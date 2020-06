Stiri pe aceeasi tema

- Costin Marculescu a fost gasit fara suflare in cada, miercuri seara. Regretatul actor s-a remarcat in spațiul public nu doar prin talentul sau, ci și prin declarațiile taioase pe care le-a facut de-a lungul timpului. Daca avea ceva de spus, spunea!

- Decesul actorului Costin Marculescu este parca tras la indigo cu cel al jurnalistei Cristina Țopescu, care a murit la inceputul acestui an. Actorul s-a stins din viața intr-un mod bizar! Acesta a fost gasit fara suflare, in propria locuința din București. Corpul sau intrase in stare de putrefacție,…

- Costin Marculescu a lasat un bilet cutremurator, cand a simțit ca ar putea muri, in urma cu ceva timp, dupa cum a dezvaluit jurnalista Mara Banica. Actorul din „Liceenii” a precizat in acel mesaj cine ar vrea sa se ocupe de inmormantarea lui.

- Noi dezvaluiri ies la iveala in legatura cu viața pe care o ducea Costin Marculescu! Actorul a fost gasit fara suflare in apartamentul sau și, pe langa durerea pe care a lasat-o in urma, artistul a lasat și multe datorii. Ce suma colosala avea de platit Costin Marculescu la intreținere? Dovada ca era…

- Costin Marculescu a fost gasit mort in casa sa, miercuri seara, dupa ce vecinii au anunțat ca din apartamentul actorului vine un miros ciudat, iar cainele lui latra in continuu de cateva zile. Potrivit unor surse de la INML, acesta ar fi decedat in urma unui infarct. Se pare ca Marculescu a murit in…

- Vestea ca actorul Costin Marculescu s-a stins din viața a venit ca un trasnet pentru toți cei care l-au cunoscut de-a lungul timpului, dar bineințeles și pentru familia sa care l-a susținut in toți acești ani. In urma cu doar o luna actorul iși sarbatoarea tatal, insa acum barbatul va fi nevoit sa vina…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca decizia CCR in cazul masurilor luate pe perioada starii de urgenta reprezinta un moment istoric, nu atat pentru verdictul in sine, cat pentru semnificatia acestei hotarari: aceea ca mai sunt institutii care nu cedeaza presiunilor antidemocratice.Ion…

- Coronavirus a pus stapanire pe Suceava, devenind județul focar al țarii. Nu numai ca oamenii se imbolnavesc pe zi ce trece, insa sunt tratați cum nu se poate mai urat in spitale. Este cazul unui batran, care este lasat sa moara de foame!