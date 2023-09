Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile olandeze din fotbal au blocat, luni, aproximativ 500 de bilete pentru meciul de joi dintre Olanda si Grecia, din cadrul preliminariilor EURO 2024, apreciind ca au fost cumparate ilegal prin intermediul site-urilor neautorizate, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Daca biletul vostru figureaza…

- Inca șapte raniți grav in exploziile de la Crevedia sunt transferați in strainatate. Este vestea orei, dupa ce alți patru raniți au plecat spre alte țari. Autoritațile au decis ca prioritate la transfer au doar cei care au șanse de supraviețuire. Marea majoritate a raniților grav sunt pompieri, iar…

- Autoritațile din Mehedinți sunt in alerta. Un barbat amenința ca se arunca de pe un stalp de inalta tensiune pentru ca a fost parasit de iubita."Detașamentul de pompieri au fost solicitați sa intervina in satul Cernet dupa ce un barbat s-a urcat pe un stalp de inatta tensiune. Acționam cu autospeale,…

- Primaria Timișoara a anunțat lucrari la drumuri in acest weekend, „pentru a reduce, pe cat posibil, disconfortul in trafic peste saptamana”. Astfel, intre 18 august, ora 05:00 și 19 august ora 08:00, traficul rutier va fi inchis la intersecția dintre Calea Aradului și Piața Consiliul Europei, precum…

- In perioada 1 19 iulie 2023, in municipiul Galati, au fost sesizate mai multe furturi din buzunare, avand acelasi mod de operare, respectiv sustragerea de bunuri portofele de la femei in varsta, in timp ce acestea se aflau in mijloacele de transport in comun.In urma activitatilor investigative si de…

- Guvernele Italiei și Austriei, ambele conduse de exponenți ai politicilor de extrema-dreapta, fac front comun pentru a determina o schimbare a politicii de azil politic a Uniunii Europene. Karl Nehammer și Giorgia Meloni vor ca la summitul UE de saptamana viitoare sa se ajunge la decizii clare privind…

- Specialiști din cadrul Autoritații Vamale Romane, cu suportul experților din cadrul Programului regional al UE ,,EU4Digital’’ și ai EUAM Ucraina, in colaborare cu cei din cadrul Serviciului Vamal al Ucrainei, au demarat in luna martie 2023, implementarea unui Proiect pilot avand ca obiect schimbul electronic…