Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) a castigat o licitatie organizata de Societatea de Transport Bucuresti (STB) pentru introducerea sistemului de plata prin POS a titlurilor de calatorie prin centrele de emitere si reincarcare carduri si automatele de vanzare ale transportatorului public. Estimat…

- ”CEC Bank anunta plata de dividende in valoare de 634,3 milioane lei aferente anilor financiari 2019 si 2020, actionarului sau Ministerul Finantelor Publice. Plata a fost deja efectuata, la sfarsitul saptamanii trecute. Banca a distribuit peste 85% din profitul net atribuibil actionarilor – avand una…

- Banca a depus din greșeala 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane de euro) in 75.000 de conturi, pe data de 25 decembrie.Angajații bancii se grabesc acum sa recupereze banii, insa munca lor devine dificila, deoarece o mare parte din suma a fost depusa in conturi deschise la bancile…

- ”Asa cum arata proiectul de buget national in acest moment, veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2022 vor fi la jumatate din veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2021 ceea ce va pune Primaria municipiului Bucuresti in imposibilitate de a asigura serviciile publice…

- “PayPoint Romania, principalul operator de plati in numerar si incarcare electronica prin puncte de retail, anunta o investitie de peste 2 milioane de euro intr-o noua retea de terminale, care o va inlocui pe cea existenta. Peste 8.000 terminale cu sistem de operare Android au fost deja instalate in…

- Societatea de Transport București (STB) a anunțat ca a inițiat procedura de achiziție publica pentru serviciul de plata cu cardul bancar de tip contactless direct la validatoarele ce se vor instala pe circa 1000 de mijloace de transport care nu sunt dotate cu astfel de echipamente.

- Grupul BRD a inregistrat un profit net de 920 milioane lei in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 25% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar banca a realizat un profit net de 886 milioane de lei, mai mare cu 23%, conform unui raport al companiei remis joi Bursei de Valori Bucuresti.…

- Biletele pot fi cumparate prin plata cu cardul si confirmare instantanee, pe platforma cultural turistica BookTes.Muzeul National Cotroceni lanseaza, incepand cu luna noiembrie, posibilitatea achizitionarii de bilete online. Biletele pot fi cumparate prin plata cu cardul si confirmare instantanee, pe…