Biletele scumpe la ”zborul către nicăieri” s-au epuizat instant! Pe ce au dat pasagerii bani, din plictiseală Biletele scumpe de avion la zborul catre nicaieri s-au epuizat aproape pe loc. Compania aeriana Qantas a vandut ieri, in doar 10 minute, toate locurile pentru un „zbor catre nicaieri”, ce va avea loc pe 10 octombrie. Oamenii care au apucat sa cumpere bilete vor survola principalele atractii turistice ale Australiei și vor reveni pe […] The post Biletele scumpe la ”zborul catre nicaieri” s-au epuizat instant! Pe ce au dat pasagerii bani, din plictiseala appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

