- Carlos Alcaraz, 21 de ani, l-a invins pe Daniil Medevedev și s-a calificat astfel in finala Wimbledon. Dupa meci, a menționat iminenta finala de la Euro 2024, Spania - Anglia, fiind intampinat cu fluieraturi de catre publicul englez. Pentru al doilea an consecutiv, Carlos Alcaraz va juca in ultimul…

- Fotbalistul constantean Ianis Hagi si sotia sa, Elena, au parte, duminica, 14 iulie 2024, de un nou moment important in viata, iau parte la cununia religioasa si la petrecerea cea mare de nunta.Cei doi s au cununat civil luni, 25 decembrie 2023, in prima zi de Craciun.Evenimentele de duminica au loc…

- Comisia de arbitri UEFA a anuntat ca francezul Francois Letexier va arbitra finala Euro-2024 dintre Spania si Anglia, care se va disputa duminica, 14 iulie, de la ora 22.00, la Olympiastadion din Berlin.

- Prețurile apartamentelor continua sa creasca in București și in marile orașe, iar aceasta tendința nu pare sa fie o problema deoarece proprietarii reușesc sa vanda locuințele lor indiferent de prețurile solicitate. Prețuri mari pentru apartamente cu suprafața redusa Chiar daca nu ajung la nivelul din…

- Biserica Neagra organizeaza un concert pentru cor și orga in data de 21 iunie, de la ora 19.00. Corul Bach al Bisericii Negre, impreuna cu soprana Cristina Radu, vor fi acompaniați de Ursula Philippi la orga și dirijați de catre Steffen Schlandt in cadrul acestui concert de vara. Publicul are ocazia…

- UEFA, forul de conducere al fotbalului european, a cerut Inaltei Curți din Anglia sa respinga procesele intentate de peste 1.000 de fani ai lui Liverpool, care au asistat la finala Ligii Campionilor 2022 de la Paris, pentru vatamari corporale care ar fi fost cauzate de haosul din afara stadionului.

- Romanul care a caștigat un milion de euro peste noapteMarius s-a bucurat de succesul pe care l-au avut spaniolii și s-a trezit peste noapte cu o mica avere. Acesta este stabilit de trei decenii in Spania, insa este originar din Buzau. Dupa 30 de ani locuiți in Madrid, a decis sa mearga intr-o vacanța…

- Leeds a caștigat cu Norwich, scor 4-0, și s-a calificat in finala barajului de promovare in Premier League. Adversara se va decide in duelul Southampton - West Brom. Dupa 0-0 in tur, Leeds a facut spectacol in returul cu Norwich și s-a impus cu 4-0 pe teren propriu. Fanii au fost in delir, favoriții…