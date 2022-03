Biletele de tren se scumpesc cu 20% Biletele de tren se vor scumpi cu 20% de la 1 iulie, dupa ce a fost acceptat bugetul CFR Calatori pentru anul 2022. Majorarea este prevazuta in proiectul de Buget al CFR Calatori, este motivata prin creșterea accelerata a prețurilor cu energia de tracțiune (electricitate și motorina) și este in circuitul de avizare. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spunea recent ca scumpirile vor avea loc, daca aceste majorari vor trece de Guvern. „Veniturile din serviciile prestate, respectiv veniturile din transportul feroviar public de calatori, vor crește in anul 2022, cu 12,70%, de la 694.310,75… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

