Biletele de avion sunt mai ieftine cu pana la 60% in prima luna a anului (Analiza) Luna Ianuarie ramane cea mai buna luna din an pentru a cumpara bilete de avion este concluzia unei analize anuale realizata de platforma de rezervari bilete de avion Vola.ro.



Daca in restul anului romanii urmaresc perioadele de promotii pentru a beneficia de discounturi la pretul biletelor de avion, luna Ianuarie ramane perioada cea mai potrivita pentru a gasi cele mai mici preturi la bilete de avion pentru destinatiile dorite.



Diferenta fata de restul anului este de pana la 60% si cele mai bune preturi sunt evidentiate de Vola.ro sub denumirea de "Ieftinuarie".



