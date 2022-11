Stiri pe aceeasi tema

Politologul Alina Mungiu Pippidi face haz de necaz in scandalul aderarii Romaniei la Schengen și prezinta topul scandalurilor pentru care Romania a ajuns renumita pe plan internațional. Iata ce scrie Pippidi pe Adevarul.ro.

Biletele de avion ar putea deveni mai scumpe, din cauza lipsei capacitații de rafinare și a situației financiare a companiilor aeriene. Totuși, cererea puternica determina cateva dintre cele mai importante companii aeriene europene sa emita o perspectiva financiara optimista pentru tot anul 2023.

Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat atitudinea pe care o are Olanda fața de aderarea Romaniei in spațiul Schengen. „Olanda refuza Romania pentru ca așa vrea ea", e concluzia amara trasa de CTP, in editorialul sau din publicația REPUBLICA.

Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, a avut un discurs furibund in plenul Parlamentului European și a spus ca Romania nu va accepta ca niște "nulitați politice" sa ne jigneasca, asta pentru a impiedica aderarea țarii noastre la spațiul Schengen.

Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, susține ca Romania trebuie sa adere la spațiul Schengen, dar acest lucru trebuie facut cu demnitate și nu trebuie sa plecam capul in fața Olandei sau altor țari care fac jocuri politice pe aceasta tema.

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, saluta poziția cancelarului german Olaf Scholz privind susținerea pe care o are Romania pentru aderarea la spațiul Schengen.

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunța ca Strategia pentru Tineret 2022-2027 va fi aprobata in aceasta toamna. Documentul strategic cuprinde peste 630 de masuri pentru tineretul din Romania. „Intram astfel in linie dreapta și facem pași importanți pentru aprobare", afirma ea.

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a avut, marti, o discutie cu Marjut Akola, ambasadoarea Finlandei in Romania, context in care au abordat subiecte precum stadiul proiectelor legilor Justitiei, a proiectului de lege privind protectia avertizorilor de integritate, dar si propuneri de teme privind…