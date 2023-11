Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna octombrie la 8,1%, de la 8,8% in septembrie si comparativ cu 16,3% in decembrie 2022, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „Indicele preturilor de consum in luna octombrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2023 a…

- Romanii au fost martorii unor scumpiri majore in ultimul timp, iar acest fapt e indicat de datele oficiale. Institutul National de Statistica a publicat date importante, care atesta faptul ca produsele alimentare s-au scumpit major in ultimul an. Care este rata majorarii prețurilor și ce spun autoritațile…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna octombrie la 8,07%, de la 8,8% in septembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 8,66%, cele nealimentare cu 6,24%, iar serviciile cu 12,20%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate luni.

- Conform datelor publicate de catre Institutul Național de Statistica, rata anuala a inflației a scazut in septembrie la 8.8%, de la 9.4% in august. In schimb avem o creștere medie a prețurilor cu 12.6% fața de anul trecut, in special pe sectorul serviciilor. Prețurile alimentelor au crescut cu 10.4%, fața…

- Transportul aerian, energia termica si detergentii se afla in topul scumpirilor inregistrate in ultimul an, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica. In luna septembrie a acestui an, tarifele pentru transportul aerian au fost cu 24% mai mari comparativ cu septembrie 2022.…

- Zaharul, energia termica si detergentii se afla in topul scumpirilor inregistrate in ultimul an, potrivit datelor publicate ieri de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. In luna august a acestui an, pretul zaharului a fost cu 30,20% mai mare comparativ cu august 2022, cel…

- Transportul aerian de pasageri a crescut, in primul semestru al acestui an, cu 26,3% comparativ cu perioada similara din 2022, de la 8.936.000 pasageri la 11.287.100 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.