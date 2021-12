Stiri pe aceeasi tema

- N. D. Sa revina pe scena din orașul natal, unde și-a inceput studiile și și-a perfecționat talentul, reprezinta, cu siguranța, o bucurie și o mandrie pentru oricare artist, indiferent care este numele sau. Este și cazul tinerei pianiste Ana Antonia Tudose, care in anul 2020 a absolvit, ca șefa de promoție,…

- In cadrul ședinței de astazi au fost aprobate o serie de rectificari bugetare pentru instituțiile din subordinea CJ Mureș. Astfel, pentru Direcția Județeana Sociala și Protecția Copilului Mureș au fost aprobați 6.500.000 de lei, Filarmonica de Stat Targu Mureș a primit o suplimentare bugetara de 2.927.000…

- Seara de joi, 25 noiembrie este marcata de un nou concert gazduit de Sala Mare a Palatului Culturii incepand cu orele 19:00. Concertul Ineffable Symphonic Jazz este organizat de Filarmonica de Stat din Targu Mureș in parteneriat cu Asociația ForFun. Potrivit descrierii evenimentului, in program se regasesc…

- Solista de jazz Christiana Uikiza, pianistul Horia Mihail, dirijorul Gian Luigi Zampieri si orchestra de camera ICon Arts sunt artistii invitati pe scena Concertului de Anul Nou de la Sibiu. Lor li se vor alatura balerini ai Teatrului de Balet Sibiu sub indrumarea coregrafei Aleisha Gardner, arata…

- Filarmonica de Stat Targu Mureș in parteneriat cu Asociația Smart Med aduc in "Orașul trandafirilor" un recital in intuneric in interpretarea violoncelistului Makcim Fernandez Samodaiev și a pianistei Monica Florescu, ce se va desfașura marți, 23 noiembrie, de la ora 18.00, in Sala mare a Palatului…

- Corul Mixt al Filarmonicii de Stat Targu Mureș implinește in acest an 65 de ani de la inființare. Momentul de aleasa sarbatoare va fi marcat joi, 18 noiembrie, ora 19 la Sala Mare a Palatului Culturuii printr-un concert cameral susțiut de prestigiosul ansamblu artistic al Filarmonicii targumureșene.…

- Judetul Mures a primit o rectificare de 8 milioane de lei din fondul de rezerva al Guvernului prin redistribuirea TVA-ului, careia se adauga un excedent de aproape 6 milioane de lei din impozitul pe venit de 2%. La ședința de ieri, consilierii județeni au aprobat o rectificare de buget pentru Filarmonica…

- Gyorgy Levente este un muzician multitalentat, cantareț de opera, dirijor contrabasist.Gyorgy Levente a fost in perioada 2011– 2020 solist vocal (Bas, Basbariton) la Opera din Hildesheim Theater fur Niedersachsen, Germania. Intre 2008-2011 Solist vocal (Bas, Basbariton) la Opera din Biel-Solothurn,…