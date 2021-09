Bilete on-line la Muzeul Judetean

Stiri pe aceeasi tema

- ​Firma olandeza I3CP, interesata de achiziția City Insurance, liderul pieței RCA aflat în administrare temporara pentru grave probleme de lichiditate, a anunțat joi seara ca a subscris toate acțiunile pentru capitalizarea cu 150 milioane euro a asiguratorului. Dincolo de anunț însa, au intrat…

- Expertii Kaspersky au detectat, de la inceputul anului, la nivel global, peste 1.500 de site-uri frauduloase care vizau potentialii investitori in criptomonede sau utilizatorii interesati de minarea acestor instrumente. Potrivit unui comunicat de presa, in aceasta perioada au fost stopate mai mult de…

- Primele facturi primite de romani dupa ce s-a liberalizat piata energiei anunta vremuri grele pentru multi dintre ei. Oamenii se gandesc cu groaza la ce vor plati cand vor avea nevoie sa-s incalzeasca locuintele. Ministrul Energiei a recunoscut ca sunt și vor fi creșteri.

- Consiliul Local al Sectorui 4 a decis ca spațiile de parcare de pe bulevarde sa fie reorganizate și imparțite in doua zone tarifare, marcate cu galben și verde, in funcție de gradul de aglomerare, precum și de existența mai multor puncte de interes pentru cetațeni.Zona galbena a fost creata in locuri…

- Vești pentru cei care ajung pe plaja Vadu. Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a anuntat ca incepand cu data de 6 august, plata permiselor de acces in rezervatie se poate face si prin SMS. Cat costa accesul pe plaja Vadu și cum se platește? Turustii care vor sa ajunga in acest weekend…

- Romanii sunt uluiți de prețurile pe care le-au gasit in Mamaia. Cați bani trebuie sa lași la magazine sau restaurante pentru o masa simpla? Iata cat sunt nevoiți sa dea turiștii pentru un preparat de pește și o apa plata! Prețuri uriașe in Mamaia Caldura este in topul lucrurilor pe care au ajuns sa…

- Spotul pentru TIFF 2021 a fost filmat in judetul Satu Mare, la cuptoarele dacice de la Mediesu Aurit. „Este o acțiune deosebita, o filmare pentru Festivalul de Film TIFF, pe care noi, Muzeul Judetean o gazduim aici la cuptoare cu mare bucurie. Suntem bucurosi ca cea mai buna locatie pentru a filma un…

- Casa de producție Libra Film din București a organizat in perioada 21-22 mai producția spotului video de promovare a Festivalului Internațional de Film TRANSILVANIA – TIFF, ediția 20. Cel mai mare festival dedicat filmului de lungmetraj din Romania va avea loc in Cluj Napoca in perioada 23 iulie – 2…