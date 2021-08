Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au scumpit calatoriile cu transportul in comun, in Bucuresti. Va exista si un bilet comun Metrorex-STB in valoare de 5 lei, care va permite accesul calatorilor timp de 120 de minute nu doar la metrou, in autobuze sau tramvaie, ci și pe liniile urbane, regionale și cele expres. De ce s-a…

- 1 august vine cu noi scumpiri. Bucureștenii vor plati mai mult pentru deplasarea cu mijloacele de transport in comun. O calatorie cu autobuzul sau tramvaiul va costa de dublu. In plus, va exista un bilet comun Metrorex-STB in valoare de 5 lei, care va permite accesul calatorilor timp de 120 de minute…

- Incepand de luni, 2 august, Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) va pune la dispozitia cetatenilor noi puncte de vanzare a titlurilor de calatorie si reincarcare a abonamentelor. Acestea sunt amplasate pe malul Canalului Bega. Noile localții vor functiona in intervalul orar 07-15. Din urmatoarele…

- Majorarea tarifelor la transportul in comun din București era necesara, in contextul in care nu a mai fost facuta de 13 ani iar costul real ar fi de aproape noua lei, susține primarul Nicușor Dan. „Tariful de calatorie pe transportul public in Bucuresti nu a mai fost majorat din anul 2008, timp in care…

- Persoanele care detin bilete la meciurile campionatului UEFA EURO 2020 de la Bucuresti vor putea pot circula gratuit cu metroul in ziua meciului, pana la ora 23:59, dar si in ziua urmatoare, a anuntat, vineri, Metrorex. Abonamentele gratuite se distribuie la standurile FRF special infiintate…

- ”Mai nou, am ințeles ca mai mi s-a schimbat numele.. ba cap de cartel, ba Jimmy Hoffa”, spunea Ion Rdaoi, presedintele ”Unitatea” - Sindicatul Liber din Metrou (USLM)Atenția presei și ping-pongul cu replici acide dintre minister și sindicat l-au animat pe Radoi de la metrou. Cand nu se compara cu faimosul…

- ”Cel mai important punct de azi este cel referitor la insolventa acestei activitati a metroului pentru ca (atat conducerea Metrorex, cat si cea a Ministerului Transporturilor considera ca metroul, n.red.) nu este rentabil. Va rog sa verificati: in toata lumea metrourile sunt subventionate, nu exista…