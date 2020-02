Bilete de tren pe rute interne cu preţuri mai mici cu 45%, la Târgul de Turism al României Biletele de tren pe rute interne vor putea fi cumparate cu preturi mai mici cu 45% la Targul de Turism al Romaniei, care incepe joi la Romexpo, informeaza CFR Calatori.



"In perioada targului, oferim vouchere cu reducere 45% pentru cumpararea biletelor de tren in trafic intern. Voucherul este valabil pentru calatoria pana la data de 23 martie 2020, iar reducerea pe baza lui se aplica la pretul final al unei calatorii simple individuale (adult sau copil), la procurarea de la casele de bilete din statii si agentii de voiaj cu emitere electronica a legitimatiilor de calatorie. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa autostrazilor și a trenurilor rapide ii determina pe tot mai mulți romani sa calatoreasca cu avionul și in interiorul țarii. Numai anul trecut, numarul rezervarilor pentru cursele interne a crescut cu 55%, arata un studiu.

- Luna ianuarie ramane cea mai buna luna din an pentru a cumpara bilete de avion, cand diferenta fata de restul anului este de pana la 60%, arata o analiza anuala realizata de platforma de rezervari bilete de avion Vola.ro.

- Biletele pentru meciul de baschet masculin dintre Romania si campioana mondiala Spania se vand cu preturi cuprinse intre 10-25 de lei, in functie de locul din tribunele BT Arena. Meciul va avea loc in 20 februarie si este primul din campania de calificare la EuroBasket 2021.

- De la 1 ianuarie 2020, prețul unui bilet pe traseele interne de transport in comun din municipiul Campina va fi 3,5 lei. Același preț va fi și la biletul pentru o calatorie pe traseul Gara-Centru-Banești. Scumpierea biletelor este anunțata calatorilor prin intermediul unor afișe postate in interiorul…

- Un cetatean strain a murit si alte cinci persoane au fost ranite duminica la Kabul dupa ce o grenada a fost aruncata spre un vehicul apartinand Natiunilor Unite, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului afgan, relateaza Agerpres.Citește și: Donald Trump are un nou adversar. Fostul primar…

- Editia din noiembrie 2019 a Targului de Turism de la Romexpo, Bucuresti, a fost vizitata de mai multi romani comparativ cu anul trecut, care si-au cautat vacante in Grecia, Turcia, Bulgaria, Portugalia, Danemarca, Norvegia, Suedia si Rusia, potrivit...

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, vorbeste despre ”musamalizare” in ceea ce priveste evenimentele din 10 august 2018 si afirma ca aceasta a inceput cu secretizarea unor date si a unor evenimente. In plus, Vela a precizat ca datele continute in raport ”implica unele raspunderi civile si penale”, iar…

- Marcel Vela isi doreste sa schimbe numele Politiei Romane in Politie Nationala pentru a exista o diferentiere de Politia Locala, astfel incat sa nu mai fie suprapuse atributiile agentilor. „Vreau rebranduirea Politiei Nationale, care acum se numeste Politia Romana. Doresc s-o numim Politie Nationala,…