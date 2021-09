Stiri pe aceeasi tema

- Existenta unei surse de apa reprezinta o necesitate fara de care viata nu poate sa existe, in mod traditional comunitatile dezvoltandu-se in proximitatea unei surse de apa ce era folosita pentru baut, animale si irigatii. In prezent majoritatea oamenilor se aprovizioneaza cu apa din retelele centralizate,…

- „Zilele medicale ale Spitalului Municipal de Urgența Moinești”, la a XVI-a ediție Anul de grație 2021 a marcat, pentru a 16-a oara, fara intrerupere, organizarea, in perioada 9 – 11 septembrie, a evenimentului dedicat profesioniștilor din sanatate „Zilele medicale ale Spitalului Municipal de Urgența…

- • la Dospinesti, bacauanii se opresc la marginea drumului pentru a cumpara, direct din tarla, legume proaspat culese • afacerea apartine unui fermier intors acasa de la munca, in Italia • „Romanul cauta sa nu mai fie pacalit. De la mine, pleaca implinit, satisfacut” Puțini sunt fermierii dispuși sa-i…

- Tinerii fermieri bacauani pot primi susținere financiara de la stat pentru a prelua sau a dezvolta a o afacere in mediul rural. Facilitatea este asigurata prin submasura 6.1, prin care se susține instalarea tinerilor fermieri cu varsta intre 18 și 40 de ani la conducerea unei exploatații, dar și prin…

- CFR Calatori va implementa, incepand de luni, solutia de plata cu cardul bancar direct in tren, pentru patru dintre trenurile de calatori care circula pe ruta Gara de Nord – Aeroportul International Henri...

- Din aceasta saptamana, bacauanii care au interes pentru a ajunge in Italia folosind avionul au o noua opțiune. Este vorba despre un zbor nou catre Bolognia, direct din Bacau. Calatoria este asigurata de compania aeriana Wizz Air, in fiecare zi de miercuri și duminica. Reprezentanții companiei ii sfatuiesc…

- Bacauanii care colecteaza separat deșeurile din gospodarie ar putea fi recompensați cu bonuri valorice. Facilitatea este prevazuta intr-o recenta propunere legislativa ajunsa in Parlament prin care se dorește stimularea colectarii selective a gunoului reciclabil (hartie, plastic, metal, sticla etc.).…

- Vești bune pentru tinerii care au intenția sa cumpere o locuința in blocurile construite prin Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL). De acum incolo, prețul de vanzare al acestor va scadea considerabil. Facilitatea a fost deja legiferata, fiind publicata in Monitorul Oficial, OUG nr. 55/2021 prin care…