Bilete de tratament disponibile pentru seria 17 Referitor la repartiția biletelor de tratament, va informam ca, pentru seria 17, Casei Județene de Pensii Salaj (CJP Salaj) i-au fost repartizate 160 bilete in urmatoarele stațiuni: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Caciulata, Covasna, Felix, Geoagiu, Herculane, Neptun, Ocna Șugatag, Sovata, Turda, Tușnad,Tașnad și Vatra Dornei cu incepere din 30 octombrie – 03 noiembrie (in funcție de stațiune). Biletele se pot ridica de la sediul instituției, zilnic, de luni pana joi intre orele 8.00 -14.00, iar vineri intre orele 8.00-13.00. Data limita pentru ridicarea biletelor de tratament pentru seria 17 este 29.10.2020,… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

