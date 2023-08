Bilete de avion se ieftinesc din septembrie Agentia de turism online Vola.ro anunta ca a inregistrat o scadere medie a preturilor de 20% in luna septembrie fata de luna august, astfel ca pretul mediu pentru septembrie 2023 la biletele de avion este de 230 de euro, pe cand in august a fost de 289 de euro. Majoritatea oraselor de city-break sunt mai ieftine in septembrie 2023 decat in august 2023, cele mai mari diferente de pret inregistrandu-se pentru Bruxelles, bilete cu 37% mai ieftine in septembrie fata de august, Dublin, bilete cu 28% mai ieftine in septembrie fata de august, Amsterdam, bilete cu 19% mai ieftine in septembrie fata de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

