Bilete de avion la preţuri cu până la 60% mai mici în ianuarie, faţă de restul anului (turoperator online) Luna ianuarie ramane perioada in care pot fi achizitionate bilete de avion la cele mai mici preturi, uneori reduse si cu 60% fata de restul anului, arata rezultatele unei analize, publicata joi de o agentie de turism online. Astfel, conform datelor, destinatiile europene operate de companii aeriene low cost beneficiaza de preturile cele mai avantajoase in prima luna a anului si incep de la 20 euro/persoana pentru un bilet de avion dus-intors. La categoria cele mai ieftine bilete de avion se mentin Londra, Roma si Bruxelles. Aceste orase sunt urmate de Venetia (de la 30 euro/persoana), in timp… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

