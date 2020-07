Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Untold si Neversea, care se desfasoara an de an la Cluj si Constanta, au anuntat ca isi asuma amanarea celor doua festivaluri pentru anul 2021. Decizia a fost luata in contextul incertitudinii care planeaza asupra industriei de evenimente, a conditiilor stricte prin care oamenii pot lucra…

- Capcanele companiilor aeriene Prima soluție pe care compania v-o va oferi este reprogramarea zborului sau oferirea unui voucher. De reținut este ca nu se știe exact data la care zborurile pot fi reluate și tot de reținut ca NU sunteți obligați sa acceptați vouchere și reprogramari. Astfel, orice pasager…

- Comisia Europeana a invitat, vineri, statele membre ale spațiului Schengen și statele asociate acestuia sa prelungeasca cu inca 30 de zile restricția temporara privind calatoriile neesențiale catre UE, se arata intr-un comunicat. Masura ar urma sa fie valabila pana la pana la data de 15 iunie.Situația…

- Toate biletele cumparate pana acum pentru turneul din acest an de la Roland Garros ar urma sa fie anulate iar cumparatorii sa-si primeasca banii inapoi, potrivit organizatorilor, scrie Reuters, titrat de Agerpres. ”Situatia actuala genereaza prea multa incertitudine in privinta evenimentelor care ar…

- Toate biletele cumparate pana acum pentru turneul din acest an de la Roland Garros ar urma sa fie anulate iar cumparatorii sa-si primeasca banii inapoi, potrivit organizatorilor, scrie Reuters. ''Situatia actuala genereaza prea multa incertitudine in privinta evenimentelor care…

- Organizatorii Untold si Neversea au transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca singurele certitudini in prezent sunt ca cele doua festivaluri nu sunt anulate. "In aceasta perioada, cu totii avem intrebari, cu totii cautam raspunsuri. Singurele certitudini sunt faptul ca, in acest moment, festivalurile…

- Inainte de inceperea crizei de coronavirus, mulți cetațeni și-au achiziționat bilete de avion pentru vacanțe sau calatorii scurte in strainatate. Fara ca nimeni sa se aștepte, zorurile au fost oprite și s-a decretat stare de urgența in Romania, astfel ca mulți oameni au ramas cu biletele acasa și cu…

- China face tot posibilul sa reporneasca economia si turismul. In acest sens, operatorii aerieni vin cu oferte incredibile, precum bilete de avion la pretul unei legume sau reduceri pentru mai multe bilete achizitionate, scrie CNN.