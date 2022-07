Over 12,000 citizens enter Romania in last 24 hours

The General Inspectorate of the Border Police (IGPF) informs that 177,869 persons entered Romania through border crossing points, on Saturday, including 12,060 Ukrainian citizens (up by 4.7% from the previous day).