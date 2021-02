Stiri pe aceeasi tema

- Povestea unui barbat din Aiud infectat cu COVID-19, care a vazut „linia dintre viața și moarte”: „Va rog nu va feriți de spitalul nostru. Aveți incredere” Un cetațean al Municipiului Aiud, care a fost infectat cu o forma grava de COVID-19, a povestit intreaga sa experiența in cadrul Spitalul Municipal…

- O femeie din Frasinești, Ungheni, a devenit milionara datorita unui bilet la Loteria Nationala. Norocoasa este Anastasia Siscanu. Ea spune ca viata ei s-a schimbat radical dupa ce a castigat 1 milion de lei.

- Viața lui Uddi sau Dragoș Udila s-a schimbat radical de cand faimosul artist a devenit tata! Invitat la o emisiune de televiziune, fostul concurent de la X Factor a marturisit cum se descurca in rolul de parinte, dar și cum i-a ales numele baiețelului sau de aproape doua luni! Iata cum il cheama pe…

- Pentru unii concurenți de la „Chefi la cuțite”, viața de dupa competiție s-a schimbat radical. Acesta este și cazul lui Adrian Luca, semifinalist al sezonului 8, care a luat o decizie neașteptata odata cu terminarea show-ului.

- Azi l-am vizitat pe Marius Anghel! Nu prin locurile pe … Post-ul Nu mai doarme sub cerul liber! Marius Anghel și-a schimbat radical viața in cateva zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Competiția Chefi la cuțite s-a incheiat seara trecuta! Fanii emisiunii au aflat ca Ionuț Belei a fost desemnat marele caștigator, insa puțini știu ca foștii concurenți Claudia Radu și Cristi Boca au primit și ei o veste suprinzatoare! Va spunem de pe acum: viețile celor doi se vor schimba radical!

- Margherita de la Clejani și-a schimbat stilul de viața radical, dupa ce, pe parcursul acestui an, a fost in centrul atenției pentru mai multe scandaluri cu tenta penala. Din fericire, fiica artiștilor de muzica de petrecere nu a pațit nimic rau, insa toate intamplarile prin care a trecut au ajutat-o…

- Sase persoane si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Victimele au intre 57 si 76 de ani.Deces nr. 447: Barbat, 76 de ani, Constanta, fara antecedente patologice cunoscute, decedat in 11.12, la domiciliu.Deces nr. 448: Barbat, 75 de ani, Constanta, comorbiditati…