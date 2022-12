Stiri pe aceeasi tema

- Germania a invins Costa Rica, scor 4-2, insa rezultatul nu le-a fost de ajuns nemților, pentru a se califica in optimile de finala ale Campionatului Mondial din Qatar., deoarece Japonia a invins Spania cu 2-1 și a caștigat grupa E. Niponii și ibericii s-au calificat mai departe, in timp ce Germania…

- Selectionata Japoniei a invins echipa Spaniei cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dar ambele formatii s-au calificat in optimile de finala. In cel de-al doilea meci al serii, Germania a invins Costa Rica…

- Echipa naționala a Germaniei parasește Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, dupa ce a terminat pe locul 3 in Grupa E. Nemții au invins Costa Rica in ultima etapa, scor 4-2, insa Japonia a invins Spania cu 2-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Costa Rica – Germania și Japonia – Spania sunt cele doua meciuri care inchid ziua de la Campionatul Mondial de Fotbal. Situația in grupa E este foarte complicata. Toate echipele au șanse de calificare, dar pot spune și „adio” turneului final. Partidele incep la ora 21.00 și vor fi transmise in direct…

- Spania – Germania a fost meciul la care fanii din Qatar le-au raspuns jucatorilor din naționala lui Hansi Flick care au aparut la poza oficiala, de la duelul cu Japonia, cu mana la gura. Mai mulți suporteri au imbracat haine tradiționale și au afișat pe stadion poze cu Mesut Ozil, un fotbalist care…

- Spania – Germania este meciul care incheie o noua zi cu patru meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022. Situația in grupa E s-a complicat și mai mult dupa de Japonia a fost invinsa de Costa Rica. Partida incepe la ora 21.00 și va putea fi urmarita in direct pe TVR 1, dar și […] The post Spania…

- Jesus Fernandez (34 de ani), portarul spaniol de la FC Voluntari, crede in șansele Spaniei la excentricul Campionatul Mondial din Qatar, mizand pe foștii colegi de la Real Madrid Castilla, Dani Carvajal, Alvaro Morata și Pablo Sarabia. Spania face parte din grupa E, alaturi de Costa Rica, Germania și…

- Echipa naționala de fotbal din Costa Rica nu va juca ultimul amical dinaintea Cupei Mondiale 2022 din Qatar din cauza unei probleme cu pașaportul, informeaza cotidianul spaniol AS. Keylor Navas și compania urmau sa se infrunte, joi, Irak, pe stadionul Internațional Basra intr-un joc de pregatire inaintea…