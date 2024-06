Stiri pe aceeasi tema

- Presa europeana a remarcat diferența de valoare din jocul de la Koln și ca ultima etapa din grupa E va fi una a morții! Marca scrie ca azi „Belgia a fost net superioara Romaniei, iar grupa este incredibil de stransa”, iar Bild subliniaza ca „Romania a fost curajoasa”. ...

- Ciprian Marica, locul cinci in ierarhia golgheterilor all-time ai Romaniei (25 goluri), a tras concluziile dupa Belgia - Romania 2-0, identificand și un punct slab din angrenajul lui Edi Iordanescu. Deși a pierdut cu Belgia, Romania ramane pe primul loc in Grupa E, la egalitate de puncte cu toate celelalte…

- Ciprian Marica, locul cinci in ierarhia golgheterilor all-time ai Romaniei (25 goluri), a tras concluziile dupa Belgia - Romania 2-0, identificand și un punct slab din angrenajul lui Edi Iordanescu, Deși a pierdut cu Belgia, Romania ramane pe primul loc in Grupa E, la egalitate de puncte cu toate celelalte…

- Presa europeana a remarcat diferența de valoare din jocul de la Koln și ca ultima etapa din grupa E va fi una a morții! Marca scrie ca azi „Belgia a fost net superioara Romaniei, iar grupa este incredibil de stransa”, iar Bild subliniaza ca „Romania a fost curajoasa, dovada afirmația lui Mogoș: „M-aș…

- EURO 2024 a ajuns intr-o faza cruciala, iar echipele participante iși disputa cu inverșunare fiecare punct. Situația din grupe este foarte dinamica, cu rezultate surprinzatoare și prestații remarcabile. Haideți sa analizam pe scurt clasamentele și sa discutam despre meciul de astazi al Romaniei impotriva…

- Romania revine la un Campionat European dupa o pauza de 8 ani. Selecționata lui Edi Iordanescu joaca astazi, de la 16:00, cu Ucraina, in primul meci din grupa E de la Euro 2024. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis de PRO TV, care a anunțat cei doi comentatori. Comentatorii partidei vor fi Cristi…

- Campionatul European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, debuteaza vineri, cu partida dintre selectionata tarii gazda si Scotia, la Munchen, de la ora 22:00, in Grupa A. EURO 2024 reuneste 24 de echipe in sase grupe a cate patru formatii, intre care si Romania, care va juca in Grupa E, alaturi…

- Presa din Bulgaria se lauda dupa remiza obținuta de reprezentativa țarii lor, scor 0-0, in fața naționalei Romaniei. Jurnaliștii de la Sud de Dunare au amintit ca „tricolorii” nu au mai caștigat un meci impotriva Bulgariei din 1989. Romania s-a impus ultima oara in fața țarii vecine pe 17 mai 1989,…