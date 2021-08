Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș și CFR Cluj se infrunta sambata, de la ora 21:30, in runda #6 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. CFR Cluj e lider in Liga 1, cu 5 victorii din tot atatea meciuri. „Feroviarii” vin insa dupa un…

- Barcelona și Real Sociedad se intalnesc in primul meci al noului sezon de La Liga. Este primul meci pentru catalani de la plecarea lui Messi la PSG. Partida este programata la ora 21:00 și va putea fi vizionata in direct la TV pe Digi Sport 2 și Telekom Sport, dar și LiveTEXT pe GSP. ...

- Rapid joaca acasa cu FCSB, de la 21:30, iar intre cele doua rivale continua schimburile de replici. Meciul de pe Arena Naționala e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. ...

- ACS Viitorul Tg. Jiu și CSA Steaua joaca de la 19:00 in ultimul meci al rundei secunde din Liga 2. Meciul este liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport + și Telekom Sport. Toate rezultatele din etapa a 2-a din Liga 1, AICI! ACS Viitorul Tg. Jiu -CSA Steaua, LiveText de la 19:00 Click…

- FCSB și Gaz Metan Mediaș se intalnesc duminica, de la ora 22:00, in etapa cu numarul 4 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultatele etapei cu numarul 4 din Liga 1 FCSB - Gaz Metan, liveTEXT…

- Chindia Targoviște joaca acasa cu Sepsi Sf. Gheorghe, de la ora 18:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport și Telekom Sport 1. Programul și rezultatele etapei #2 din Liga 1 Chindia Targoviște - Sepsi Sf. Gheorghe, liveTEXT de la 18:30 Click AICI pentru live+statistici!…

- Sepsi Sf. Gheorghe și Academica Clinceni se infrunta azi, de la ora 18:30, in prima etapa a noului sezon de Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Programul primei etape din Liga 1 Sepsi - Clinceni, liveTEXT de…

- CS Universitatea Craiova joaca azi ultimul meci din acest sezon de Liga 1, cu Academica Clinceni, iar Atanas Trica ar putea debuta pentru olteni. CS Universitatea Craiova - Academica Clinceni se joaca de la 18:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+.…