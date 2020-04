Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.959 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 61 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentruacestea fiind dispusa…

- Peste 13.000 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei au fost depistate pana in prezent de politisti, in acest caz fiind aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 17.256.424 de lei. ''De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr.…

- Dupa ce au fost multe cazuri de infecție cu COVID-19 in ultima vreme, au aparut intr-un final și vindecari in Romania. Potrivit autoritaților, mai mulți romani au inceput sa se vindece de coronavirus. Cați pacienți sunt considerați vindecați de coronavirus, in Romania UPDATE 21 martie – 13:00: Din cele…

- Zece persoane din cadrul clubului de fotbal Fiorentina, unde evolueaza fostul international francez Franck Ribery, au fost testate pozitiv la coronavirus, dintre care trei au fost spitalizate, a anuntat, miercuri, proprietarul echipei italiene, Rocco Commisso, citat de AFP."Situatia s-a degradat,…

- Numaratoarea cazurilor de infecție cu coronavirus confirmate incepe duminica de la 123. Acesta este numarul comunicat oficial la sfarșitul zilei de sambata. Sunt, in același timp, 14.573 de persoane izolate la domiciliu și 2.652 de persoane in carantina. Noua dintre pacienți au fost declarați vindecați…

- A fost confirmat un nou caz de coronavirus in Romania. Este vorba despre o femeie, 20 de ani, din București. Este contact indirect al pacientului internat la Spitalul Gerota. Astfel, numarul cazurilor de infectare cu virusul COVID-19 a ajuns la 48. Femeia este contact direct cu prietenul șoferului pacientului…

- Inca doua cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate joii, bilantul imbolnavirilor ajungand la 49 persoane, conform datelor Institului National de Sanatate Publica.. (Vom reveni)